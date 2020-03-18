İtfaiye Müdürlüğü dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiye Müdürlüğü dezenfekte edildi - Son Dakika

İtfaiye Müdürlüğü dezenfekte edildi

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye binası dezenfekte edildi.

İtfaiye Müdürlüğü dezenfekte edildi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye binası dezenfekte edildi.


Çin'in Vuhan kentinde başlayarak hızla yayılan Korona Virüs sonrasında Türkiye'de bir çok kentte gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları Düzce'de de devam ediyor. Düzce Belediyesi il merkezinde bulunan tüm kamu binalarında gerçekleştirdiği dezenfektasyon işlemlerini bu sefer İtfaiye Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi. İtfaiye hizmet binasının bütün bölümleri dezenfekte edilirken, İtfaiye personellerine de bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, yangın ve diğer vakalarda personellerin dikkatli olunması istendi. - DÜZCE

Çin Halk Cumhuriyeti, Düzce Belediyesi, İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:53 Kaynak: İHA

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