Son Dakika Haberleri: İtfaiye Müdürlüğü Eğitimlerine Devam Ediyor

İtfaiye Müdürlüğü Eğitimlerine Devam Ediyor

29 dakika önce

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda eğitim verilmeye devam ediyor.

İtfaiye Müdürlüğü Eğitimlerine Devam Ediyor, System.String[]
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda eğitim verilmeye devam ediyor.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Bağarası (Cengin) Köyü Tahsin Panoğlu İlk ve Ortaokulu Öğretmen, öğrenci ve personellerine acil durum ekipleri, yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik yangın eğitimi verdi. İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, Eğitim çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik yangın eğitimi ve tatbikat yapıyoruz" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:14 Kaynak: İHA

Bağarası, Kilis Belediyesi, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaresizce Evlerinin Yanışını İzleyen Aile Yürekleri Burktu Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 18:43:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye Müdürlüğü Eğitimlerine Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]