İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri Eğitimlerine Devam Ediyor
40 dakika önce
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim verilmeye devam ediyor.
Kilis Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim verilmeye devam ediyor.
İtfaiye Müdürlüğü tarafından Kilis Devlet Hastanesi
personellerine acil durum ekipleri, yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale, yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik ve tatbiki yangın eğitimi verildi.
İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, Eğitim çalışmalarına hastane çalışanlarıyla devam ettiğini ifade ederek, "Doğal afetler, yangın ve benzeri konularda vatandaşların bilinçlendirilmesinin yanında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik yangın eğitimi ve tatbikat yapıyoruz" diye konuştu. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:43 Kaynak: İHA
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