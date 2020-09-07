İtfaiye müdüründen anız uyarısı - Son Dakika

İtfaiye müdüründen anız uyarısı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Kahraman:

"Anız yangınları doğadaki canlıları yok ediyor"

" Vatandaşların kontrol altına alamadığı yangınlar ormanları yok ediyor"

"Anızlar belediyelerin temizlik müdürlüğü ekiplerince toplanır, yakmayalım"

DÜZCE - Türkiye genelinde son günlerde artan orman yangınlarının ana nedeninin anız yakımı nedeni ile çıkmasının ardından Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, vatandaşların anız yakmaması gerektiğini anızların belediye ekiplerince bulundukları yerden alınabildiğini belirterek, "Anız yangınları doğadaki canlıları yok ediyor. Doğayı komple katletmiş oluyorlar" dedi.

Son günlerde ülke genelinde Kastamonu, Çorum, Denizli, İzmir ve Düzce'de çıkan orman yangınları yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Yangınlar vatandaşların tarlalarında yaktığı anızlardan çıkınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Mehmet Ali Kahraman'da vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşların anızlarını yakmak yerine belediyelere haber vererek aldırabileceğini, anız yangınını kontrol altına tutamadıkları zaman doğadaki canlılar ile birlikte doğayı katlettiklerini dile getirdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Çıkan anız yangınları vatandaşlarımızın bahçelerinde yaptığı temizlikleri bize haber verip kaldırttırmak yerine yakarak ortadan kaldırma gibi bir girişimleri var. Bu girişimler anız yangını olarak kontrol altına alınamadığında, vatandaşların kontrol altına alamadığında geniş çaplı bir alana yayılıyor. Neticesinde bu yangınlar ormanlara kadar ulaşabiliyor. Biz bununla alakalı vatandaşlarımızı belediyemizin anons sisteminden yerel medya hesaplarından kendi sayfalarımızdan daha önce uyarılarda bulunmuştuk. Tekrar söylüyoruz. Bu anız yangınlarına karşı lütfen daha dikkatli daha duyarlı olalım ve yakmayalım. Biriktirelim ve biriktirdiğimizi belediye ekipleri bulunduğu bölgeden bu pisliği bir şekilde kaldırıyor. Haber verildiğinde gidip alınıyor. Vatandaşlarımız sadece anız yakmakla kalmıyor, bu toprakta bulunan canlı mikroorganizmalarında yok olmasına sebep oluyorlar. Yani doğayı komple katletmiş oluyorlar. O alanın tamamıyla canlı toprağını yok etmiş oluyoruz. Bu nedenle yakmayalım dikkatli olalım ki en azından gelecek nesillere biz örnek olalım, biz anlatalım biz bilelim büyükler olarak. Ben vatandaşlarımızın bu konularda dikkatli olmaları gerektiğini anız yakılmaması gerektiğini tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen anız yakmayalım çevremizi koruyalım" ifadelerinde bulundu.