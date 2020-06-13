İtfaiye müdürünün korona testi pozitif çıktı - Son Dakika

İtfaiye müdürünün korona testi pozitif çıktı

Birecik'te itfaiye müdürlüğü karantinaya alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde itfaiye müdürü ile bir çalışanın korona virüs testi pozitif çıkınca itfaiye binası ile evleri karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Birecik İlçe Müdürü Fevzi I. ile itfaiye eri Haşim G.'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Testlerin pozitif çıkması üzerine itfaiye müdürü ile çalışanı tedavi altına alınırken itfaiye çalışanları ile aileleri test yapılmak üzere hastaneye götürüldü. İtfaiye binası ile testleri pozitif çıkan müdür ve personelin evi de şerit çekilerek karantinaya alındı.