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İtfaiye'nin küçük misafiri sahibine teslim edildi

46 dakika önce

Yalnız insanların değil hayvanların da dostu olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ağaç üzerinden kurtardığı kediyi Batıkent İtfaiye Merkezi'nde sahibine teslim etti.

İtfaiye'nin küçük misafiri sahibine teslim edildi, System.String[]

Kedisini 2 gündür aradıklarını ifade eden Melike Pehlivan, hem kediyle hem de kendisiyle yakından ilgilenen itfaiye personeline teşekkür etti.

Eskişehir'deki yangın, sel, heyelan gibi afetlere başarıyla müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri şehrin birçok noktasında zor durumda kalan hayvanların da imdadına yetişiyor. Son olarak Ertuğrulgazi Mahallesi'nden gelen ihbarla harekete geçen ekipler, ağaç üzerinden kurtardıkları sevimli kediyi sahibi bulunamayınca Batıkent İtfaiye Merkezi'nde misafir etti.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından "Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ile itfaiye personelimizin Ertuğrulgazi Mahallesi Yalçıner Sokak'ta bulunan ağaçtan kurtardığı minik dostumuzu Batıkent İtfaiye Merkezimizde misafir ediyoruz. Sahibine ulaşmak için bize destek olur musunuz?" notuyla minik kedinin videosunu paylaştı. Kısa sürede yüzlerce paylaşım alan video sonrası minik kedinin sahibine ulaşıldı.

"Böyle bir durum için itfaiyeyi rahatsız etmeye çekindim"

Minik kedisini almak için Batıkent İtfaiye Merkezi'ne gelen Melike Pehlivan, kedisine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek tüm itfaiye personeline ilgisi için teşekkür etti. Pehlivan "Pazartesi günü kaybettiğim kedimi aramamıza rağmen bulamadık. Barınaklarla iletişim halindeydik ancak aklıma itfaiye hiç gelmemişti. Mahalledeki vatandaşlar itfaiyenin bir kediyi kurtardığını söyleyince çekinerek itfaiyeyi aradım. Çünkü böyle durumlarda itfaiyenin yardımcı olduğunu bilmiyordum. Ancak gerçekten itfaiye personelimiz gelmiş Itır'ı kurtarmış bir de merkezlerinde en güzel şekilde misafir etmişler. Ben ilgileri için tüm personele teşekkür ediyorum" dedi.

Her gün bu gibi onlarca ihbarlar aldıklarını ve tüm hayvanlara yardım eli uzattıklarını ifade eden itfaiye personeli, vatandaşların yalnızca afet durumlarında değil bu gibi kurtarma durumlarında da kendilerine 7 gün 24 saat ulaşabileceklerini ifade ettiler.

Ertuğrulgazi Mahallesi, Eskişehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:09 Kaynak: Bültenler
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