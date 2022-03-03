İtfaiye'nin yeni binasında sona gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında inşa edilen yeni hizmet binası ve eğitim alanındaki çalışmalarda sona gelindi. Çevre düzenlemeleri ve elektrik aksamında tamirat ve düzenlemelerden sonra geçici kabul süreci başladı.

İNCE DÜZENLEMELER KALDI

Toplam 20 bin 630 metrekarelik alanda yapılan Kocaeli İtfaiyesinin yeni yerleşkesi bin 841 metrekarelik idari binaya sahip. Çalışma kapsamında bina genelinde çatı, dış cephe, dış cephe doğrama ve seramik imalatlarının yanı sıra iç kapı montajları, bitkisel toprak işleri tamamlandı. Çevre düzenleme işlemleri ve elektrik aksamında tamirat ve düzenlemeler sürüyor.

İTFAİYENİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK

Kocaeli İtfaiyesi'nin yeni yerinde eğitim alanı da bulunacak. Eğitim alanında eğitmen idari bina, malzeme depo konteyner, konteyner kule, uçurum kulesi, deprem simülasyon alanı ve güvenlik kulübesi olacak. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında bulunan itfaiye eğitim merkezinde yapılan kompleks, Kocaeli İtfaiyesi'nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düşünüldü.