İtfaiye Öğrencisi Atletizmde Türkiye Birincisi Oldu

Kayseri
'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde İtfaiye
ve Yangın Güvenliği Bölümü öğrencisi Burak Karataş
, iyi bir itfaiyeciliğin yanı sıra atletizmde milli takım forması giyme hayallerinin peşinden koşarak, 200 metre koşuda Türkiye
birincisi oldu.
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye ve Yangın Güvenliği Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Burak Karataş; iyi bir itfaiyeci olmanın yanı sıra atletizmde de milli takım forması giymenin hayallerini süslediğini söyledi. Hayalleri doğrultusunda eğitimine ve antrenmanlarına devam eden Karataş'a ailesi ve okul yönetimi de destek oluyor. Spora başlama hikayesini anlatan Karataş; "Atletizm
benim küçüklüğümden bu yana en sevdiğim spordu. Başlamama vesile olmamda Beden Eğitimi Öğretmenim Nurgül Türk Özsoy'un çok büyük katkısı oldu. Okul yarışlarına başlamamla birlikte bu spora başlamış bulundum. Kendi alanımda çeşitli başarılar aldım. 200 metre olimpik salon denemelerinde birinciliğim oldu. Bu şekilde devam ettim. Hedefim, atletizmde milli takım formasını en iyi şekilde taşımak" diye konuştu.
Karataş ayrıca itfaiyeciliğin de küçüklüğünden bu yana hayalindeki meslek olduğunu ve bu konuda da okuldaki öğretmenlerinden çok iyi eğitim aldıklarını söyledi.
4 bölümde 530 öğrenci Okul Müdürü
Halis Karabulut da okullarında 4 ayrı bölümde 530 öğrencinin bulunduğunu, atölye ve laboratuvarlarda öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesine önem verdiklerini belirterek, "Okulumuz 2011 yılında açıldı. Sanat Tasarımı Alanı, İç Mekan Dekorasyonu, İtfaiye ve Yangın Güvenliği Alanı, Kimya Kuyumcu Teknolojisi Alanı olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Okulumuz şu anda 530 öğrenci ile eğitim-öğretime devam ediyor. Okulumuzda döner sermaye işletmemiz var. Bunun yanında İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD
, Organize Sanayi Bölgeleri ile işbirliğimiz var. Bunlarla beraber öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda kimya bölümünde sıvı grubu deterjanlar üretilmekte, aromatik bitkilerin esansı çıkartılmakta; sanat tasarımı alanında seramik, iç mekan tasarımı alanında mobilya atölyemiz var. Bu alanlarda çalışmaya devam ediyoruz. Kuyumculuk alanında da öğrencilerimizin takı tasarımı ve imalatı devam etmektedir. Bu şekilde her yıl okulumuzdan 30 kişi üniversiteye yerleşmektedir" dedi.
"200 metrede birinci, 60 metrede ikinci oldu"
Öğrencilerinden Burak Karataş'ın atletizm konusunda yeteneğini gözlemlediklerini ve yarışlara katılmasını sağladıklarını dile getiren Karabulut; "İtfaiye bölümünde okuyan öğrencimiz Burak Karataş, okulumuzun futbol kalecisiydi. Atletizm konusunda yeteneğinin olduğunu gözlemledik. Bu konuda liderlik yapmaya çalıştık, mahalli atletizm yarışlarına katılmasını sağladık. Orada da iyi bir derece yapınca Türkiye'deki diğer atletizm denemelerine girdi. 2017 yılında 200 ve 60 metrede İstanbul
'da olimpik denemelere katıldı. 200 metrede birinci, 60 metrede ikinci oldu. Yine 2018 yılında bu denemelere yine katıldı, 200 metrede birinci, 60 metrede yine ikinci oldu. 6 Ocak'ta yapılan 400 metre olimpik denemesinde Türkiye birincisi oldu. Mayıs ayında Ankara
'da yapılacak olan Balkan Olimpik Denemesinde dereceye girerse öğrencimiz milli sporcu olma unvanını kazanacak ve yoluna devam edecek" diye konuştu.
"Burak diğer öğrencilere yol gösterdi"
Okullarından Türkiye birincisi çıkmasının diğer öğrencilere de örnek olduğunu ve atletizm çalışması yapan öğrencilerin bulunduğunu da sözlerine ekleyen Okul Müdürü Halis Karabulut sözlerini şöyle tamamladı:
"Şu an okulumuzda kulüplerde, atletizm çalışması yapan yaklaşık olarak 5 öğrencimiz var. Bunlar alt sınıflardan gelen öğrenciler. Burak, bunlara bir yol göstermiş oldu. Onlar da bu yolda ilerliyorlar. Okuldan bu tür öğrencinin çıkması bütün her şeyi değiştirdi." - KAYSERİ