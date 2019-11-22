Son Dakika Haberleri: İtfaiye personeli travmalara karşı eğitim alıyor
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İtfaiye personeli travmalara karşı eğitim alıyor

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline, yaşadıkları çeşitli olaylar karşısında ruh sağlıklarının bozulmasını önlemek amacıyla 'Travma ve afet çalışmalarında ruh sağlığını koruyabilmek' isimli seminer verildi.

İtfaiye personeli travmalara karşı eğitim alıyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline, yaşadıkları çeşitli olaylar karşısında ruh sağlıklarının bozulmasını önlemek amacıyla 'Travma ve afet çalışmalarında ruh sağlığını koruyabilmek' isimli seminer verildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının merkezde ve ilçelerde bulunan personeline yönelik psikolojik seminer verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli MABEM Konferans Salonunda Uzman Psikolog Merve Ateş tarafından verilen 'Travma ve afet çalışmalarında ruh sağlığını koruyabilmek' seminerine Salihli, Köprübaşı, Demirci, Kula, Selendi, Alaşehir, Sarıgöl ve Ahmetli ilçelerinde görev yapan 120 itfaiye personeli katıldı. Ateş, itfaiye personelinin müdahalede bulundukları çeşitli olayların öncesinde ve sonrasında neler yapmaları, hangi durumlar karşısında destek almaları gerektiği, normal yaşamlarına nasıl devam edecekleri konusunda bilgiler aktardı. Verilen seminerin sonunda itfaiye personeli tarafından yöneltilen sorulara cevap veren Merve Ateş, seminerini sonlandırdı. - MANİSA

Salihli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
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