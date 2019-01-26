Son Dakika Haberleri: İtfaiye Personeli Yangın Söndürme Çalışmalarında Yaralandı

İtfaiye Personeli Yangın Söndürme Çalışmalarında Yaralandı

45 dakika önce

İtfaiye personeli yangın söndürme çalışmalarında yaralandı Hatay'da bitki örtüsü yangını, söndürme çalışmaları sürüyorHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı.

İtfaiye personeli yangın söndürme çalışmalarında yaralandı
Hatay'da bitki örtüsü yangını, söndürme çalışmaları sürüyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangına müdahale eden bir itfaiye personeli yüksekten aşağı düşerek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nin yakınlarında bulunan sit alanında bitki örtüsü yangını meydana geldi. Orman yangınlarıyla mücadele ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken bir itfaiye personeli yüksek yerden aşağıya düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan itfaiye personeli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Samandağ, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kahraman Genç, İkinci Kattan Düşen Bebeği Havada Yakaladı Büyükçekmece'de Bir Binada Korkunç Patlama: Yaralılar Var

Ailesiyle Birlikte Yaşadığı Evi Ateşe Veren Çoban, Oğluyla Birlikte Can Verdi, Eşi ve Diğer Oğlu İse Yaralandı Kuyumcuyu Soymak İsteyen Silahlı Soyguncu, İş Yeri Sahibi Tarafından Sopa ile Kovalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 18:51:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye Personeli Yangın Söndürme Çalışmalarında Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]