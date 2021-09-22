İTFAİYE PERSONELİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

İTFAİYE PERSONELİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ

22.09.2021 20:59
İTFAİYE PERSONELİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu; İtfaiye Binası'nda oluşturulan yeni eğitim salonunda İtfaiye Teşkilatına yeni katılan İtfaiye erlerine Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi verdiklerini söyledi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu; İtfaiye Binası'nda oluşturulan yeni eğitim salonunda İtfaiye Teşkilatına yeni katılan İtfaiye erlerine Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi verdiklerini söyledi.

Tanrıkulu, "İtfaiye erlerimizin bu eğitimi almaları bizim için çok önemli. İtfaiye personelimizin eğitimlerle donanmasını istiyoruz. Bu konuda da gerçekten hem İtfaiye Müdürlüğü'müz hem de belediyemizin diğer birimleri yeni başlayan arkadaşlarımıza bu eğitimleri ve diğer eğitimleri veriyor. Genç arkadaşlarımız da pırıl pırıl, eğitime ve öğrenmeye de meraklılar. Bu anlamda ben Edirne Belediyesi'ne ve Edirne'ye büyük katkı vereceklerini ve çok güzel işler, yardımlar yapacaklarını düşünüyorum" ifadelerine kullandı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi Kahramanmaraş'ta çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi Dünya Otizm Farkındalık Günü Dünya Otizm Farkındalık Günü Edirne'de bir kişinin ''Ramazan'da dükkan açılmaz'' dediği için şiddete uğradığı iddiası Edirne'de bir kişinin ''Ramazan'da dükkan açılmaz'' dediği için şiddete uğradığı iddiası

Ertuğrul Tanrıkulu, İlk Yardım, İtfaiye, Edirne, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İTFAİYE PERSONELİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ - Son Dakika


Son Dakika
21:13 İBB'nin zam talebinin reddedilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Kamu yararına aykırı
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:55 Adalet Bakanlığı, HDP'li Gergerlioğlu'nun "Hükümlü hastaneye götürülmedi" iddialarını yalanladı
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'in feshi halkın iradesine bir darbedir
20:23 Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
20:16 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı!
20:09 Almanya 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti! Rusya'dan cevap gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 22:00:17. #1.11#
SON DAKİKA: İTFAİYE PERSONELİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement