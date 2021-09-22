İTFAİYE PERSONELİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ - Son Dakika

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu; İtfaiye Binası'nda oluşturulan yeni eğitim salonunda İtfaiye Teşkilatına yeni katılan İtfaiye erlerine Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi verdiklerini söyledi.

Tanrıkulu, "İtfaiye erlerimizin bu eğitimi almaları bizim için çok önemli. İtfaiye personelimizin eğitimlerle donanmasını istiyoruz. Bu konuda da gerçekten hem İtfaiye Müdürlüğü'müz hem de belediyemizin diğer birimleri yeni başlayan arkadaşlarımıza bu eğitimleri ve diğer eğitimleri veriyor. Genç arkadaşlarımız da pırıl pırıl, eğitime ve öğrenmeye de meraklılar. Bu anlamda ben Edirne Belediyesi'ne ve Edirne'ye büyük katkı vereceklerini ve çok güzel işler, yardımlar yapacaklarını düşünüyorum" ifadelerine kullandı.