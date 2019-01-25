İtfaiye Seferber Oldu, Mahsur Kalan Kediye Ulaşılamadı
2 saat önce
SAMSUN'da kapatılan marketin içinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.
SAMSUN'da kapatılan marketin içinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kapı kilidini kırarak markete giren ekipler, kediye ulaşamadı. İlkadım
ilçesi Ulugazi Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde yaklaşık 25 gün önce kapatılan marketin içinde kedi olduğunu fark eden çevre sakinleri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bir süre market camına yaklaşan ve ardından gözden kaybolan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Marketin cam kapısına ait kilidi kırarak içeri giren ekipler, kediyi bulamadı. Kedinin kapıya yönelmesini bekleyen ekipler, bir süre bekledikten sonra bölgeden ayrıldı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:21 Kaynak: DHA
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