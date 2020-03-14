İtfaiye sirenleri bu kez emekli olan itfaiyeci için çaldı - Son Dakika

Uğur Samet AVCI/ Silivri İtfaiye İstasyonunda görevli itfaiye eri Selahattin Gülbaran için emeklilik yemeği düzenlendi.

25 yıllık itfaiyecilik kariyerinde Avcılar, Büyükçekmece ve Silivri itfaiyelerinde görev alan Selahattin Gülbaran emekli oldu. Gülbaran için Silivri'de emeklilik yemeği düzenlendi. Etkinliğe, Silivri İtfaiye Grup Amiri Kenan Baran, Çatalca İtfaiye Amiri Cemallettin Budak, Avcılar 4.Bölge İtfaiye Müdür Yardımcısı Abidin Vişne, Sarıyer İtfaiyesi Grup Amiri Selim Kingir, Beylikdüzü İtfaiyesi Grup Amiri Nabi Akgün ve İtfaiyeci arkadaşları ile Gülbaran'ın ailesi katıldı. Yemeğinin ardından 56 yaşındaki Selahattin Gülbaran'a plaket takdim edildi. Selahattin Gülbaran fotoğraf çekiminin ardından yakılan meşalelerle, itfaiye araçlarıyla siren çalınarak evine uğurlandı.