İtfaiye Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi eğitimlerini tamamladı - Son Dakika
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İtfaiye Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi eğitimlerini tamamladı

24.05.2022 16:25
İtfaiye Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi eğitimlerini tamamladı

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi, Aydın'ın Didim ilçesinde 2. ve 3. yıldız eğitimlerini tamamlayarak yaz sezonuna hazır hale geldi.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi, Aydın'ın Didim ilçesinde 2. ve 3. yıldız eğitimlerini tamamlayarak yaz sezonuna hazır hale geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekibin kursta yüzme, su altında durma, ilk yardım, hayat kurtarma, kazalara müdahale, hız, koşu, dayanaklılık, tüplü dalış, yüksekten atlama eğitimi aldığı belirtildi.

Ekibin suda meydana gelecek kazalara 7 gün 24 saat esasıyla müdahale edeceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca ekiplerimiz, modern kurtarma ekipmanları ve uzman personeli ile her türlü düşme, kaza, göçük, kaybolma gibi vakalarda da arama ve kurtarma çalışması yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaz sezonunda denize girecek vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtfaiye Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi eğitimlerini tamamladı - Son Dakika


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