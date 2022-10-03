İtfaiye suyla, o ise yaba ile müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

İtfaiye suyla, o ise yaba ile müdahale etti

03.10.2022 13:54
İtfaiye suyla, o ise yaba ile müdahale etti

Sivas'ta meydana gelen anız yangınında, tarla sahibinin yangını elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti.

Sivas'ta meydana gelen anız yangınında, tarla sahibinin yangını elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle tarlada anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, tarla sahibinin de elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Hüseyin Şimşek, yangını yaba ile söndürmeye çalıştığını söyleyerek, "Biri yaktı gitti, ben yukarıdaydım. Nasıl olduğunu bilemiyorum. 112'ye telefon ettim, itfaiye gönderildi. Yangını yaba ile söndürdüm. Tedbir alınması lazım. Allah'tan ağaçlık alana sıçramadı" dedi. - SİVAS

YORUMLAR
500
Kullanılmayan telefon bataryalarından çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı Kullanılmayan telefon bataryalarından çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı Düzce'de kafası demir kapının parmaklıklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Düzce'de kafası demir kapının parmaklıklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Sivas Devlet Tiyatrosu 'Yapay Zeka' adlı oyunu sahneleyecek Sivas Devlet Tiyatrosu 'Yapay Zeka' adlı oyunu sahneleyecek
Kaynak: İHA

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye suyla, o ise yaba ile müdahale etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 20:00:15. #1.12#
SON DAKİKA: İtfaiye suyla, o ise yaba ile müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement