İtfaiye suyla, o ise yaba ile müdahale etti

Sivas'ta meydana gelen anız yangınında, tarla sahibinin yangını elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle tarlada anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, tarla sahibinin de elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Hüseyin Şimşek, yangını yaba ile söndürmeye çalıştığını söyleyerek, "Biri yaktı gitti, ben yukarıdaydım. Nasıl olduğunu bilemiyorum. 112'ye telefon ettim, itfaiye gönderildi. Yangını yaba ile söndürdüm. Tedbir alınması lazım. Allah'tan ağaçlık alana sıçramadı" dedi. - SİVAS