İtfaiye suyla o ise yaba ile müdahale etti - Son Dakika
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İtfaiye suyla o ise yaba ile müdahale etti

03.10.2022 14:26

- İtfaiye suyla o ise yaba ile müdahale etti Sivas'ta meydana gelen anız yangının da tarla sahibinin yangını elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti Sivas'ta meydana gelen anız yangının da tarla sahibinin yangını elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti.

- İtfaiye suyla o ise yaba ile müdahale etti

Sivas'ta meydana gelen anız yangının da tarla sahibinin yangını elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen anız yangının da tarla sahibinin yangını elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre yangın Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle tarlada anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken tarla sahibinin de elinde bulunan yaba ile söndürmesi dikkat çekti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Hüseyin Şimşek, yangını yaba ile söndürmeye çalıştığını söyleyerek, "Biri yaktı gitti. Ben yukardaydım. Nasıl olduğunu bilemiyorum. 112'ye telefon ettim. İtfaiye gönderildi. Yangını yaba ile söndürdüm. Tedbir alınması lazım. Allah'tan ağaçlık alana sıçramadı" dedi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye suyla o ise yaba ile müdahale etti - Son Dakika

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