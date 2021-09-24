Üye Girişi
İtfaiye Teşkilatı 307 Yaşında - Son Dakika

İtfaiye Teşkilatı 307 Yaşında

24.09.2021 16:32
İtfaiye Teşkilatı 307 Yaşında, System.String[]

Belediye İş Sendikası tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik lokma hayrı düzenlendi.

İtfaiye teşkilatının 307. yıldönümü kapsamında, Belediye İş Sendikası tarafından lokma hayrı düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan lokma hayrına İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye dairesi personelleri, Belediye İş Sendikası Başkanı Gökay Sezgin ve sendika yetkilileri katıldı. Daire Başkanı Gürhan İnal, yapılan hayrın kabul olması dileklerinde bulunurken, ihtiyaç duyulmamasını umut ettiklerini ancak gerektiği zaman da itfaiye dairesi olarak her türlü duruma karşı hazır bir şekilde görevlerinin başında bulunduklarını söyledi.

İtfaiye Teşkilatı 307 Yaşında

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediye İş Sendikası, Sendika, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İtfaiye Teşkilatı 307 Yaşında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin gündemine 17:42 Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi 17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı 16:56 Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı
Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek 16:52 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı 16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor 15:56 Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü 15:39 Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede 15:22 Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede

Son Dakika Haberleri
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:53 Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
16:44 Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı
16:43 Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular
16:36 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021
16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı
16:25 Beşiktaş'ın durumunu "Bizde çok sakat var" efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor
CHP'li Erdoğdu, CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu         
17:44
Ev sahiplerinden şaşkınlık yaratan fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar Ev sahiplerinden şaşkınlık yaratan fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar         
17:40
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir         
16:53
Son Dakika: MEB, Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı         
16:44
Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak         
16:24
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi         
15:48
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu         
15:29
Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada         
14:54
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Lise müdürünün yetiştirdiği 1 kilo 100 gram ağırlığındaki dev domates görenleri şaşırtıyor Lise müdürünün yetiştirdiği 1 kilo 100 gram ağırlığındaki dev domates görenleri şaşırtıyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 17:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: İtfaiye Teşkilatı 307 Yaşında - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement