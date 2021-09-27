İtfaiye teşkilatı 307 yaşında - Son Dakika

İtfaiye Teşkilatı'nın 307. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal tarafından anıta çelenk sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. İtfaiye Teşkilatı'nın 307. kuruluş yıldönümü dolasıyla Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bir süre önce başlatılan ve dönem dönem yapılan eğitimler ile itfaiye dairesine destekte bulunacak olan gönüllü itfaiyecilerin de kimlik kartları dağıtıldı. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, törende yaptığı konuşmasında gönüllü itfaiyecilerin de törende yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken kendilerine katkı sağlayacak olmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Daire Başkanı Gürhan İnal, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve daire müdürleri tarafından gönüllü itfaiyecilere kimlik kartları dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan stantlarda incelemelerde bulunan gönüllü itfaiyecilere ekipmanlar hakkında bilgiler aktarıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden etkinlik çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal tarafından konulan çelengin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Daire Başkanı Gürhan İnal'ın yanı sıra MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, itfaiye dairesi personelleri ve gönüllü itfaiyeciler katıldı. - MANİSA