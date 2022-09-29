Trabzon'da İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi

29.09.2022 13:10
Trabzon'da İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi

İtfaiye Teşkilatı'nın 308. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeli, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

İtfaiye Teşkilatı'nın 308. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeli, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal yürütülen çalışmalarla ilgili Zorluoğlu'na bilgi verdi.

Bal, Zorluoğlu'na rozet ve çiçek takdim etti.

Öte yandan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hafta kapsamında 18 ilçede 23 ilkokulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere itfaiyecilik mesleğini sevdirmek ve farkındalık yaratmayı isteyen ekipler, itfaiye kıyafeti giydirdikleri miniklere, yangınlarda kullanılan araçlar hakkında bilgi verdi.

Etkinlikler sonunda öğrencilere günün anısına boyama kitapları ve yapboz hediye edildi.

Ayrıca personelleri, Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileriyle de bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilerle İtfaiye Haftası dolayısıyla gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Mehmet Olcay, Trabzon, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:00 Enflasyon artışının nedeni açıklandı! İşte Merkez Bankası'nın raporu
14:49 Kanye West'ten şok hamle! Eski eşi Kim Kardashian'ın annesini Instagram'da profil fotoğrafı yaptı
14:31 İran Milli Takımı, ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini protestolarına destek verdi!
14:24 Fenerbahçeli Szalai, Macaristan forması altında gösterdiği performansla Liverpool'un kıskacına girdi
14:19 AK Parti'den merakla beklenen EYT açıklaması geldi: 2022 bitmeden yasalaşacak, 2023'te hayata geçmiş olacak
14:19 Finlandiya hükümeti, Rus turistlerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı
14:15 Hande Erçel'in tedavi gören yeğeni Aylin Mavi'nin görüntülerinin izinsiz kullanılması baba Caner Yıldırım'ı sinirlendirdi: Şikayet edeceğiz
14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması kafa karıştırdı! Ocak 2023'de en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olur?
14:10 ABD zırhlılarını adalara sevk eden Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı mesaj: Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır
13:39 Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven sessizliğini bozdu! EuroBasket öncesi yaşananları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 15:13:37. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement