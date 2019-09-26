İtfaiye teşkilatının 305. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

10 arasında azalma yaşandığını açıkladı.



İtfaiye Haftası ve itfaiye teşkilatının 305'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, itfaiye dairesi personeli ve itfaiye kıyafeti giymiş minikler Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etti.



İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, Denizli'nin Büyükşehir olduğu günden bugüne kadar kent genelinde hizmet vermeye başladıklarını söyledi. İtfaiye hizmetlerini Başkan Osman Zolan'ın önderliğinde başarılı bir şekilde yürütmeye çalıştıklarını ifade eden Başlı, "Şu an itibari ile 52 istasyon, 94 araç ve 530 personelle gece gündüz faaliyetlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz eğitim faaliyetleri ile beraber vakalarda geçtiğimiz yılara göre düşüş görmekteyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu düşüşü başarılı bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.



52 ayrı noktada 530 personelle hizmet



Başkan Osman Zolan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İtfaiye teşkilatı 305 yıldır insanımıza, milletimize hizmet ediyor" dedi. Hayatta her şeyin olabileceğini kaydeden Başkan Zolan, "Yangın, afet, trafik kazaları var. Bunlar arzu edilen şeyler değil, olmasın istiyoruz ama olduğunda da birilerinin koşması gerekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatımız şehrimizin 52 ayrı noktasında 24 saat, yılın 365 günü hizmete devam ediyor. 500'ün üzerinde çalışanımızla, güçlü bir ekiple en üst seviyede hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunun neticesinde yılda yüzde 5 - 10 aralığında vakalarda azalma yaşanıyor. Bu da bizim için memnuniyet verici " dedi.



Büyükşehir İtfaiye, Türkiye'de en üst seviyelerde



Büyükşehir itfaiye teşkilatının 365 gün 24 saat nöbette olduğunu işaret eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Yangın, kaza gibi vakalar insanın başına hayatta belki bir defa gelir. Ancak işte o zaman yardıma koşacak birilerin olması çok önemli. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımız, istasyon, araç ve çalışan sayısının nüfusa oranı bakımından Türkiye'de en üst seviyelerde. Biz güçlü bir ekiple hizmetlerimizi hiç aksatmadan yapmaya devam edeceğiz inşallah. Milletin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." - DENİZLİ