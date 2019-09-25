İtfaiye teşkilatının köklü geçmişi sergileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan sergi, itfaiye teşkilatının köklü geçmişini yansıtıyor. İtfaiye teşkilatının geçmişten bugüne kadar kullandığı araç ve ekipmanların yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelinin müdahalede bulunduğu afetlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi, vatandaşların ilgi odağı oldu.



"İtfaiye Haftası" kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından itfaiye teşkilatının geçmişten günümüze gelişimini anlatan fotoğraf, araç ve ekipman sergisi açıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki sergiyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ile birlikte sergiyi gezen Öztozlu, itfaiye personelinin haftasını kutladı.



İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen programlar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal," 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni düzenledik. Ardından Manisa Valimizi ziyaret ettik. Hafta kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanında, hem Osmanlı dönemi hem de günümüzdeki araç ve ekipmanları sergiliyoruz. Bunun yanı sıra itfaiye teşkilatımızın müdahalede bulunduğu yangın, sel gibi afetlerdeki müdahalelerimizin fotoğrafları bulunuyor. Akhisar, Salihli, Turgutlu ve Alaşehir ilçelerimiz de aynı sergi vatandaşlarımıza sunulacak. Bu vesileyle tüm itfaiyeci arkadaşlarımın haftasını kutlar, kazasız belasız günler dilerim "dedi. Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yer alan serginin 26 Eylül Perşembe gününe kadar açık olacağın belirtildi. - MANİSA