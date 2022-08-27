İNŞAATTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

İtfaiye ve polis ekipleri kurtarılan kedinin sahibini aramak için yoğun çaba harcarken, kedi sahibine verilmek üzere terziye teslim edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever mahallesi 814 sokak üzerinde yer alan 4 katlı inşaat halindeki apartmanda meydana geldi. Çevresi demir saçla kapalı ve kapısı kilitli olan inşaatın üst katlarından kedi sesi duyan mahalle sakinleri, inşaata girmek istedi. Kapısının kilitli olmasından dolayı içeri giremeyen mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisler de inşaata giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın merdivenini inşaata tutarak içeriye girdi. Ekipler kısa sürede kediyi bulup yakaladı. Merdivenden indirilemeyen kedi, kilitli saç kaplı alanın kilidinin açılmasıyla dışarıda bekleyen diğer itfaiye personelinin hazırladığı kutunun içerisine konuldu. Komşuların kedinin sahipli ve yakınlarda bulunan yaşlı bir kadına ait olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri kediyi kadına götürdü. Kadının evinin zili çalınırken cevap verilmemesi üzerine, polis ekipleri zemin katta oturan kadının camına vurdu ve seslendi ancak bir sonuca ulaşamadı. Ekipler, bu sefer kediyi yakında bulunan bir terziye teslim ederek yaşlı kadına vermesini istedi.