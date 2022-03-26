Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu

26.03.2022 14:20

Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu Kastamonu'nun Honsalar Mahallesinde ikamet eden bir kişi, evinde ölü bulundu.

Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Honsalar Mahallesinde ikamet eden bir kişi, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Honsalar Mahallesi Kale Kapısı Sokak üzerinde ikamet eden 41 yaşındaki Orhan Gökçe'den yakınları bir süre haber alamadı. Gökçe'nin yakınları, bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine ilk olarak Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı açtı. Ardından polis ekipleri, eve girerek incelemelerde bulundu. Evde yapılan aramada Gökçe'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de incelemelerde bulundu. Gökçe'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Öte yandan evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Orhan Gökçe'nin yakın zamanda eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu
Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu
Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu
Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu
Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu
Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu
Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu
Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üç çocuk babası adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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