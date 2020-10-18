İtfaiye, yanan dairelerdeki 2 güvercin ve köpeği kurtardı - Son Dakika

İtfaiye, yanan dairelerdeki 2 güvercin ve köpeği kurtardı

ANTALYA'nın ilk apartmanındaki dairede çıkan ve üst kata da sirayet eden yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri 2 dairede bulunan 2 güvercin ve 1 köpeği zarar görmeden kurtardı.

Yangın, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1317 sokak üzerinde yer alan ve Antalya'nın ilk apartmanı olarak bilinen 5 katlı Yalı Apartmanı'nın birinci katındaki dairede saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı düşünülen yangını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bu sırada büyüyen alevler üst kata da sirayet etti.

'2 GÜVERCİN VE 1 KÖPEK KURTARILDI'

Kısa sürede olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Bina sakinlerinin yangın çıkan 2 dairede de hayvanlar olduğunu söylemesi üzerine ise ekipler yangın merdiveniyle katlara girdi. İtfaiye görevlileri, yangının başladığı birinci katta bir köpek ve üst kat balkonunda ise 2 güvercini kurtardı. İtfaiye ekipleri yanan balkon panjurlarının olduğu noktadan kurtardığı 2 güvercini suyla serinleterek güvenli noktaya aldı.

Yangının birinci kattaki dairede kiracı olarak oturan Endişe Açıkel'in evde olmadığı sırada meydana geldiği belirtildi. Ekipler, yangının çıkış nedeni hakkında çalışmalarını sürdürüyor.