Son Dakika Haberleri: İtfaiye, Yanan Deponun Demir Kapısını Keserek Müdahale Etti

İtfaiye, Yanan Deponun Demir Kapısını Keserek Müdahale Etti

43 dakika önce

KAĞITHANE'de, bir marketin deposunda yangın çıktı.

İtfaiye, Yanan Deponun Demir Kapısını Keserek Müdahale Etti, System.String[]
KAĞITHANE'de, bir marketin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kilitli olan depo kapısını keserek yangına müdahale etti.

Olay, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Karahisar Sokak'ta 21.45 sıralarında meydana geldi. Bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, deponun demir kapısının kilitli olması nedeniyle yangına müdahale etmekte zorluk çekince, kapı kesilerek açıldı. Yangın yarım saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:31 Kaynak: DHA

Karahisar, İtfaiye, Güncel
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