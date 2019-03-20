İtfaiye, Yanan Deponun Demir Kapısını Keserek Müdahale Etti
43 dakika önce
KAĞITHANE'de, bir marketin deposunda yangın çıktı.
KAĞITHANE'de, bir marketin deposunda yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri, kilitli olan depo kapısını keserek yangına müdahale etti.
Olay, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü
Caddesi Karahisar
Sokak'ta 21.45 sıralarında meydana geldi. Bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, deponun demir kapısının kilitli olması nedeniyle yangına müdahale etmekte zorluk çekince, kapı kesilerek açıldı. Yangın yarım saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:31 Kaynak: DHA
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