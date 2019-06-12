Son Dakika Haberleri: İtfaiye yangına giderken park eden araçlara takıldı
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İtfaiye yangına giderken park eden araçlara takıldı

22 dakika önce

İZMİT'te, bir dükkanın içerisinden yoğun duman geldiği ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri, dar sokaklarda kaldırım kenarına park edilen araçlar yüzünden olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

İtfaiye yangına giderken park eden araçlara takıldı, System.String[]
İZMİT'te, bir dükkanın içerisinden yoğun duman geldiği ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri, dar sokaklarda kaldırım kenarına park edilen araçlar yüzünden olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.
Gece saatlerinde İzmit Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak üzerindeki bir elektrikçi dükkanından yoğun duman geldiğini görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. 3 itfaiye aracıyla yola çıkan ekipler, dar sokaklarda kaldırım kenarlarına park edilen araçlar sebebiyle yangın yerine ulaşamakta zorlandı. Ara sokaklarda yaklaşık yarım saatlik mücadelenin ardından içerisinden duman gelen dükkana ulaşan itfaiye ekipleri, elektrik kontağından kaynaklanan yangını kısa süre içerisinde söndürdü. İşyerinde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı. 


- İzmitkocaeli
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:22 Kaynak: DHA
Tepecik, İzmit, İtfaiye, Güncel
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