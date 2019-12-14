İtfaiye zamanında müdahale etti yangının büyümesini engelledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye zamanında müdahale etti yangının büyümesini engelledi - Son Dakika

İtfaiye zamanında müdahale etti yangının büyümesini engelledi

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan bir ecza deposunun depo kısmında yangın çıktı.

İtfaiye zamanında müdahale etti yangının büyümesini engelledi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan bir ecza deposunun depo kısmında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale etti ve kısa sürede söndürdü.


Yangın gece saatlerinde Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Selçuk Ecza Deposu isimli iş yerinde meydana geldi. Ecza deposunun depo kısmından dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek hem deponun hem de deponun bulunduğu binanın zarar görmesini engellediler. Yangın söndürülürken, çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kültür Mahallesi, İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı
Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor

Son Dakika Haberleri
18:07 Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika Haber
18:05 HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır - Son Dakika Haber
18:03 İçişleri Bakanı Soylu'dan festival açıklaması - Son Dakika Haber
17:50 ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi - Son Dakika Haber
17:50 İçişleri Bakanı Soylu'dan "Adana'daki festivale yasak" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Haber
17:11 Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi - Son Dakika Haber
17:07 Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:18:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtfaiye zamanında müdahale etti yangının büyümesini engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]