Büyükçekmece Gölü kenarındaki otluk alanda yangın - Son Dakika

Büyükçekmece İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye eri, yangına müdahale için gittiği Büyükçekmece Gölü kenarındaki otluk alanda yanmak üzere olan bir kirpiyi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Gölü kenarı Tepecik mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada bir itfaiye eri otlar arasında bir kirpinin yanmak üzere olduğunu fark etti.

İtfaiye eri duruma müdahale ederek kirpiyi yanmaktan son anda kurtardı. Kirpi, itfaiye ekiplerince tedavi ettirilmek üzere veterinere götürüldü.

Otluk alandaki yangın da itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.