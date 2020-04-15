İtfaiyeci, kendi oksijen maskesini taktığı köpekleri hayata döndürdü - Son Dakika

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İtfaiyeci, kendi oksijen maskesini taktığı köpekleri hayata döndürdü
6 saat önce
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan zehirlenen iki köpeğe müdahale eden itfaiyeci, kalp masajı yapıp, kendi oksijen maskesini takarak suni solunum yapmalarını sağladığı köpekleri yaşama döndürdü.
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan zehirlenen iki köpeğe müdahale eden itfaiyeci, kalp masajı yapıp, kendi oksijen maskesini takarak suni solunum yapmalarını sağladığı köpekleri yaşama döndürdü.
Dalyan Mahallesi 343 Sokak'taki Saim Can Gökçe'ye ait iki katlı evde bugün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yangına müdahale eden ekipler, evin içinde bulunan 'Pamuk' ve 'Şeker' isimli iki köpeği baygın vaziyette buldu. Dumandan etkilendiği anlaşılan köpekler bahçeye çıkarıldı.Söndürme çalışmaları sürerken bir itfaiye eri, köpekleri hayata döndürmek için kalp masajına başladı. Kendi kullandığı oksijen maskesini köpeklere takıp suni solunumla nefes almalarını sağlamaya çalışan itfaiye erine, çevre sakinleri de yardım etmeye çalıştı. Labrador ve terrier cinsi köpekler 15 dakika süren müdahale sonrası yaşama döndürüldü. Yangın diğer itfaiye görevlileri tarafından söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:08 Kaynak: DHA
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