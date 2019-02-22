Son Dakika Haberleri: İtfaiyeci Olabilmek İçin Yarıştılar

İtfaiyeci Olabilmek İçin Yarıştılar

1 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde itfaiye personeli alımı için düzenlenen sınavda 50 aday yarıştı.

İtfaiyeci Olabilmek İçin Yarıştılar, System.String[]
Lüleburgaz ilçesinde itfaiye personeli alımı için düzenlenen sınavda 50 aday yarıştı.

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde göreve alınacak 10 personelin belirlenmesi için adaylar uygulamalı sınava tabi tutuldu.

Sınava katılan adaylar, itfaiye müdürlüğü içinde kurulan parkurda hız ve dayanıklılık testlerinden geçerek senaryo gereği yangına en kısa sürede müdahale etmeye çalıştılar.

Yaklaşık 1,5 saat süren sınavda adayların yoğun mücadele verdikleri gözlemlendi.

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava katılan 50 adayın 30'unun çeşitli üniversitelerin itfaiyecilik bölümlerinden, 20'sinin ise lise mezunlarından oluştuğunu söyledi.


Akgöl, sınavda başarılı olan 10 adayın isimleri ve yaptıkları derecelerin Lüleburgaz Belediyesi'nin internet adresinden duyurulacağını belirtti.

Uygulama sınavında en yüksek puanı alan 10 aday, 1 ay sonra iş başı yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:48 Kaynak: AA

İtfaiye, Lüleburgaz, Güncel
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