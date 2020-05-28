İtfaiyeci olmak isteyen çocuğa, itfaiye ekiplerinden anlamlı sürpriz - Son Dakika

Bolu'da itfaiye ekipleri, en büyük hayali itfaiyeci olmak isteyen ve doğum gününü korona virüs pandemisi yüzünden kutlayamayan 6 yaşındaki Mert Aydın'a sürpriz yaptı.



Alpağut Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Mert Aydın, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadığı için doğum gününü kutlayamadı. Aydın'ın doğum gününü kutlayamamasına üzülen ailesi, ona unutamayacakları bir sürpriz hazırlamak için çalışmalara başladı. Baba Özgür Aydın, itfaiyeci olma hayali olan Mert Aydın'ın doğum gününü kutlamaları için durumu itfaiye ekiplerine anlattı. Kendilerine anlatılan bu duruma duyarsız kalmayan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Mert Aydın'ın doğum gününü kutlamak için yaşadığı eve geldi. Ellerinde pasta ve küçük çocuğun giymesi için itfaiyeci kıyafeti ile Mert Aydın'ın kapısını çalan itfaiye ekipleri, minik çocuğa duygu dolu anlar yaşattı.



Mert Aydın kendisi için hazırlanan pastayı üfledikten sonra itfaiye ekiplerinin getirdikleri kıyafeti giydi. Büyük mutluluk yaşayan Mert Aydın, itfaiye kıyafetini giydikten sonra itfaiyeci ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - BOLU