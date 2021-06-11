Son dakika... İTFAİYECİ OLMAK İSTEYEN KADIN ADAYLAR, ZORLU PARKURDA TER DÖKTÜ - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından itfaiye eri alımı için dün yapılan yazılı sınavın ardından bugün sadece kadın adayların katıldığı uygulama sınavı yapıldı. İtfaiye eri olmak için başvuran kadın adaylar, 10 ayrı etapta bidon taşıdı, balyozla kamyon lastiği itti, halat atıp, çekerek, ter döktü.

Sabah erken saatlerden itibaren Zabıta Daire Başkanlığı ek binasının Zeytinburnu Yerleşkesi'ne gelen adaylar, önce form doldurdu ardından ısınma hareketleri yaptı. İBB bünyesinde devlet memuru kadrosuyla işe alınacak olan adaylar, uygulama sınavına sırayla alındı. Bidon taşıma, balyozla kamyon lastiği itme, halat atıp çekme gibi 10 ayrı etapta gerçekleştirilen parkurda zaman ölçümü, yapılan hareketlerin tekrar sayıları da sayıldı. Yorgun düşenler, yerlere uzanarak dinlenirken, adayların yakınları, alan kenarında bekleyerek, adeta yarış havasında geçen sınavı izledi. Adaylar uygulama sınavı ile yazılı sınavdan aldıkları puanların ortalamasına göre itfaiye eri olmaya hak kazanacak. Uygulama sınavı, 16 Temmuz'a kadar devam edecek.

"İTFAİYECİLİK CANLILARA YARDIM ETTİĞİNİZ KUTSAL BİR MESLEK"

Sınavda ter döken Hale Kalem, "Heyecanımız var. Sabahları 05.30'da uyandım. Koşuya çıktım. Evde eşim bana parkur hazırladı. İtfaiyecilik kutsal bir meslek. İnsana yardım var, hayvana yardım var. Ben de yardım etmeyi çok seviyorum. Dedim ki bu meslek benim mesleğim" diye konuştu.

"YANGINA GİTMEK İLGİMİ ÇEKİYOR"

Kayseri'den sınav için gelen Ela Sedef, "İki aydır sınava hazırlanıyorum. İtfaiyecilik mezunuyum. Kondisyon antrenmanları ve nefes antrenmanları yaptım. İlgimi çekiyor yangına gitmek. Arama kurtarmalarda insanların canını kurtarmak" dedi.

"İTFAİYECİLİK HAYALİM İLKOKULDA İTFAİYE ERLERİNİ GÖRÜNCE BAŞLADI"

Adaylardan İrem Özçelik de "On kilo fazlam vardı. Spor salonuna yazıldım. Bu sınavı kazanmak için 10 kilogram verdim. Bu hayalim ilkokulda, itfaiyecileri görünce başladı" şeklinde konuştu.

541 KİŞİ ALINACAK

18 bin 934 adayın başvurduğu sınavda, 7 bin 379 adayın şartlara uygun bulundu, yapılan yazılı ve uygulama sınavların ardından - KPSS taban puanı ile diğer şartları karşılayan 541 kişi İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda iş başı yapacak.