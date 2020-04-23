İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniğe sevindiren ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Genel İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniğe sevindiren ziyaret - Son Dakika

İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniğe sevindiren ziyaret

6 saat önce

İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniğe sevindiren ziyaret Oğlunun itfaiyeci olmak istediğini bildirdi, İzmir Büyükşehir'den yanıt gecikmedi Manisa'nın Kula ilçesinde oğlunun itfaiyeci olmak istediğini ve bir itfaiyeci ile tanışmak istediğini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildiren babaya...

İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniğe sevindiren ziyaret, System.String[]

İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniğe sevindiren ziyaret

Oğlunun itfaiyeci olmak istediğini bildirdi, İzmir Büyükşehir'den yanıt gecikmedi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde oğlunun itfaiyeci olmak istediğini ve bir itfaiyeci ile tanışmak istediğini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildiren babaya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt gecikmedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile aileyi ziyaret eden İzmir İtfaiyesi, itfaiyeci olmayı hedefleyen küçük çocuğa hediyeler verdi.

Kula'ya bağlı 4 Eylül Mahallesinde ikamet eden Bircan ve Kubilay Güner çiftinin 5 yaşındaki oğulları Emir Berat Güner, büyüyünce itfaiyecilik mesleği yapmak istediğini ve bir itfaiyeci ile tanışmak istediğini ailesine söyledi. Her geçen gün oğlunun bir itfaiyeci ile tanışmak istediğinin giderek arttığını ve itfaiyecilik mesleği ile ilgili oyunlar oynadığını gören baba Kubilay Güner, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal medyadan yazdığı yazı ile bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatlarıyla aile ile iletişime geçti. Baba Güner'i arayan İzmir İtfaiyesi Afet Arama Kurtarma Şube Müdürü İsmail Derse, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla aileyi ziyaret edeceklerini ve itfaiyeci olmayı hedefleyen Emir'e hediyeler vereceklerini söyledi. Kısa sürede Kula'ya gelen İzmir İtfaiyesi personelleri, ailenin ikamet ettiği eve siren çalarak geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 5 yaşındaki Emir'i ziyaret eden itfaiye personeli, Emir'e Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gönderdiği hediyeleri ve itfaiyeci kıyafetlerini teslim etti.

İsteklerini kırmayıp kendisine hediyeler gönderen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kahve içmeye davet eden 5 yaşındaki Emir Berat Güner, "Ben büyüyünce itfaiyeci olmak istiyorum. Bunu babama söyledim ve o da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletmiş. Hediyeler için Tunç Başkana çok teşekkür ediyorum. Tunç başkanı Kula'ya kahve içmeye davet ediyorum. Sizleri çok seviyorum." dedi.

Bu anlamlı günde oğullarını sevindirdikleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür eden baba Kubilay Güner; "Oğlum büyüyünce itfaiyeci olmak istediğini ve bir itfaiyeci ile tanışmak istediğini bana söyledi. Bende bu durumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mesaj olarak ilettim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu duruma kayıtsız kalmayarak oğlumu sevindirdiler. Oğlumu bu anlamlı günde sevindirdikleri için Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Manisa, İzmir, Kula, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 07:49 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor         
01:01
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu         
00:37
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor         
00:08
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı         
23:48
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı         
23:36
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor         
23:30
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker         
23:14
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi         
23:10
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor         
22:48
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu         
22:40
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı         
22:13
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu         
22:04
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 02:18:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniğe sevindiren ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]