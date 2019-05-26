Son Dakika Haberleri: İtfaiyeci, yavru kediler için seferber oldu

İtfaiyeci, yavru kediler için seferber oldu

45 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ağaca çıkan 2 yavru kediyi kurtarmak için itfaiyeci, merdivenle ağaca yanaştı.

İtfaiyeci, yavru kediler için seferber oldu, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ağaca çıkan 2 yavru kediyi kurtarmak için itfaiyeci, merdivenle ağaca yanaştı. Kedilerden biri, ürkerek yaklaşık 10 metre yükseklikteki ağaçtan iş yerinin çatısına atlarken, diğer kedi ise indirildi.
19 Mayıs Caddesi'nde, 2 yavru kedinin çıktığı ağaçta kaldığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 10 metre yükseklikteki ağacın tepesinde bulunan 2 yavru kediyi kurtarmak için merdivenle yanaştı. İtfaiyeci, önce yavru kedilerden birini alıp, indirdi. İtfaiye eri, daha sonra diğer kediyi almak için ağaca yanaştı. Bu sırada ürken kedi, aşağıda bulunan iş yerinin çatısına atladı. Kurtarılan kedi, anne kedinin yanına gitti. Çatıya atlayan kedi ise yaklaşanları görünce çevreden uzaklaştı. Çevrede toplananlar, merakla kurtarma çalışmasını izledi.
 


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:13 Kaynak: DHA
Gölcük, Kocaeli, Güncel
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