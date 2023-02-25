İtfaiyeciler artçı sarsıntıda "Abi beni bırak" diyen İdil'in kurtarılma anını anlattı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiyesinin özel arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkazda kalan ve artçı sarsıntı sırasında "Abi beni bırak" diyen 13 yaşındaki İdil ile ailesinden 3 kişiyi kurtardı.

Kayseri OSB İtfaiyesi'nde baba mesleğini itfaiye eri olarak 2 yıldır sürdüren Ahmet Karabıyık, ekip olarak gittikleri Kırıkhan'da enkazda kalan 5 kişilik aileden Murat, Fatoş, Kübra ve Fatma İdil Sönmezateş'i 46 saat sonra kurtarma anlarını, AA muhabirine anlattı.

Kahramanmaraş'ta görev yaptıktan sonra AFAD koordinesinde Osmaniye'ye yönlendirildiklerini ancak araçlar trafikte yolu kapattığı için Hatay'a gittiklerini ifade eden Karabıyık, yollarını çeviren vatandaşların "enkazda canlı var" ihbarı üzerine 5 katlı binanın enkazını incelediklerini aktardı.

Karabıyık, bu sırada enkazdan ses aldıklarını, önce İdil'in ablası 24 yaşındaki Kübra'nın sesini duyduklarını söyledi.

Kübra'yı dışarı çıkardıklarını belirten Karabıyık, "Daha sonra anne ve babanın sesini aldık, uç noktalardan müdahale ettik. Onları da çıkarttık. Sonra İdil'in sesini aldık fakat enkazın uç noktasında ulaşılması zor yerdeydi. Aynı zamanda çok riskli bir alanda olduğu için zor bir çalışma gerçekleştirdik. Yaklaşık 14 saatlik çalışma sürdürdük. 14 saat sonunda İdil'i canlı bir şekilde ailesine kavuşturduk." diye konuştu.

"Kurtulacak gibi değilim"

Kurtarma çalışması esnasında İdil'le sohbet ettiğini anlatan Karabıyık, şöyle devam etti:

"Enkazın altında İdil'i kurtarmak için çalışırken büyük bir artçı deprem hissettik. Evi yıkacak kadar yüksek bir sarsıntıydı. Orada İdil bana 'Abi beni bırak. Kurtulacak gibi değilim. Sıkışan noktalarım çok, kendi canınızı kurtarın.' dedi. O an duygulandım. Çünkü o bizden bir şey bekliyor. Onun yerine kendi aile yakınlarımdan birini koydum ve onu orada bırakmak istemedim. Ne kadar riskli olursa olsun gözüm o an hiçbir şey görmedi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda onu oradan canlı olarak çıkarttık. Girdiğimiz yer 12 metre uzunluğundaydı. Küçük bir havalandırma tüneli gibi düşünün, öyle bir alandı. 12 metre uçta çalışırken battaniye yardımıyla çekiyordum. Gerekli sağlık önlemleri alındıktan sonra çekip dışarıya çıkartırken sırtım boşluğa geldi. Enkaza balyoz vururken bir çekiç darbesi daha vuracak kadar gücüm yokken İdil'i tam dışarıya çıkarttığım zaman gücüm tekrar yenilendi. Allah korusun aynı olay tekrar başıma gelse bir o kadar daha çalışırım."

Karabıyık, İdil'le telefonda görüşmeye devam ettiklerini, ekip olarak aileyi ziyaret edeceklerini kaydetti.

"Babam hakkını helal etsin"

İdil ile enkaz altındaki kurtarma çalışması esnasında geçen diyaloglarını aktaran Kayseri OSB İtfaiyesi Grup Amiri Barış Yılmaz da o anları hiç unutamadığını vurguladı.

Kurtarma ekibinin de grup amiri olan Yılmaz, "İdil bana, 'Barış amca, sana bir şey diyeceğim. Babama selamımı söyler misin? Babam hakkını helal etsin. Ben babama hakkımı helal ediyorum.' dedi. Çok duygulandım." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 5 kişilik aileden 4'ünü canlı çıkardıklarını, enkazda olan İdil'in ikiz kardeşinin ise hayatını kaybettiğini sonradan öğrenince çok üzüldüklerini dile getirdi.