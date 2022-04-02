İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı - Son Dakika
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İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı

02.04.2022 05:47

- İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı Elazığ Belediyesinde görevli itfaiye erleri, hazırladıkları kahvaltı ile ilk sahurlarını mesaide yaptı.

- İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesinde görevli itfaiye erleri, hazırladıkları kahvaltı ile ilk sahurlarını mesaide yaptı.

Yangın, sel ve çığ gibi doğal afetlerin yanı sıra trafik kazalarında da görev alan Elazığ Belediyesi itfaiye erleri, ilk sahur için İtfaiye Daire Müdürlüğündeki istasyonda hazırlık yaptı. İstasyonda, 24 saat görev başında bekleyen itfaiyeciler, sahur için mutfağa girerek çay demleyip kahvaltılıkları yemek masasına servis etti. Pidelerin getirilmesinin ardından masaya oturan itfaiye erleri, dua eşliğinde sahurlarını yaptı. Ekipler, sahurun ardından yine mesailerine kaldıkları yerden devam etti.

Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Elazığ Belediyesi İtfaiye müdürlüğü İtfaiye Amiri Ahmet Serdar Kılıç, "Bizi ramazana kavuşturan rabbime şükürler olsun. Biz Elazığ Belediyesi itfaiye müdürlüğü olarak bu ramazan ayında da her zaman olduğu gibi 7/24 görevimizin başındayız. Bütün olumsuzluklara karşı hazırız. İtfaiye erlerinin iftarı ve sahuru yok. İftarlarımızı ve sahurlarımızı burada yapıyoruz. İftarımızı ve sahurumuzu yaparken en ufak bir olayda sahurumuzu ve iftarımızı bırakıp olaya müdahale ediyoruz. Sahur yapmaya yetişebilirsek yetişiyoruz yetişemezse olay yerinde bir su içerek kapatabiliyoruz. İtfaiye erleri daima olaylara hazır. Trafik kazası, sel, yangın her türlü olaya müdahale ediyoruz" dedi.

Her zaman göreve hazır olduklarını belirten Elazığ Belediyesi İtfaiyesi Ekip Çavuşu Gökhan Uzala, " Tüm kolluk kuvvetlerinde olduğu gibi itfaiye teşkilatı da 7/24 görevinin başında. İftar ve sahurlarımızı burada yapıyoruz. Her türlü olaya karşı hazırız. Herkesin ramazan ayı mübarek olsun" diye konuştu.

İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı
İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı

YORUMLAR
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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtfaiyeciler ilk sahuru görev başında yaptı - Son Dakika


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