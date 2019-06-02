İtfaiyeciler, keçiyi kurtarmak için kayalıklara tırmandı
1 saat önce
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:40 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Bigadiç
ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Bigadiç ilçesi Çıtak
Mahallesi'nde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Bigadiç ve Merkez
Grup Amirliği ekipleri, halatlarla metrelerce yükseklikteki kayalıklara tırmandı. Keçinin olduğu kayalıklara ulaşan itfaiyeciler, kendi güvenlik önlemlerini de alarak, önce keçiyi sakinleştirip, halatlarla bağladı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonunun ardından keçi, mahsur kaldığı kayalıklardan indirildi.
- Balıkesir
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