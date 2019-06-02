Son Dakika Haberleri: İtfaiyeciler, keçiyi kurtarmak için kayalıklara tırmandı
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İtfaiyeciler, keçiyi kurtarmak için kayalıklara tırmandı

1 saat önce

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İtfaiyeciler, keçiyi kurtarmak için kayalıklara tırmandı, System.String[]
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 
Bigadiç ilçesi Çıtak Mahallesi'nde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bigadiç ve Merkez Grup Amirliği ekipleri, halatlarla metrelerce yükseklikteki kayalıklara tırmandı. Keçinin olduğu kayalıklara ulaşan itfaiyeciler, kendi güvenlik önlemlerini de alarak, önce keçiyi sakinleştirip, halatlarla bağladı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonunun ardından keçi, mahsur kaldığı kayalıklardan indirildi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:40 Kaynak: DHA
Çıtak, Bigadiç, İtfaiye, Balıkesir, Güncel
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