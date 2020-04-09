İtfaiyeciler koronavirüse karşı dua edip kurban kesti - Son Dakika

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İtfaiyeciler koronavirüse karşı dua edip kurban kesti
6 saat önce
Sivas'ta itfaiyeciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son bulması için dua edip kurban kesti.
Sivas'ta itfaiyeciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son bulması için dua edip kurban kesti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, aralarında para toplayarak kurbanlık satın aldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ve birim müdürlerinin katılımıyla İtfaiye Müdürlüğünde dualar edildi. Duanın ardından itfaiye personeli tarafından iki koyun kurban edildi.
Kurban etleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Hayat Ağacı Derneğine bağışlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:52 Kaynak: AA
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