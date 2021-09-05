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Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası - Son Dakika

Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası

05.09.2021 12:51

- Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası 29 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos'ta son bulan ve 13 bin 650 hektar ormanlık ve tarımsal alanın yandığı Marmaris'te canla başla çalışan itfaiye erlerine bölgedeki turizmciler vefalarını göstermek için itfaiyecileri ağırladılar.

- Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası

MUĞLA - 29 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos'ta son bulan ve 13 bin 650 hektar ormanlık ve tarımsal alanın yandığı Marmaris'te canla başla çalışan itfaiye erlerine bölgedeki turizmciler vefalarını göstermek için itfaiyecileri ağırladılar.

Muğla'nın Marmaris ilçesi turistik kırsal mahallelerinde bulunan 4 otel ve restoran işletmecisi 9 gün boyunca orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden 21 itfaiye erini aileleri ile birlikte 2 gece 3 gün misafir etti.

Marmaris'in 35 kilometre kırsalında bulunan Turgut Mahallesi'nde orman ekipleri havadan ve karadan müdahalesine İstanbul, Aydın ve Manisa'dan gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Evlere sıçramadan yangına müdahale eden ekipler, diğer yangın alanlarını kurtarmak için başka bölgelere hareket etti.

Kendilerine teşekkür etme fırsatı bulamadıklarını ifade eden Turgut Mahallesi'nde restoran ve apart otel işleten 23 yaşındaki Bahar Aydoğan, "İyilik bulaşıcıdır" sloganıyla girişimde bulundu. Kırsal mahallede bulunan 4 apart otel ve 4 restoran işletmecisiyle görüşerek itfaiye erlerine teşekkür etmek amacıyla 3 günlüğüne aileleriyle birlikte ağırlamak için harekete geçti. İstanbul, Aydın ve Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlıkları yetkilileri ile görüşerek otellerinde ağırlamak istediğini bildirdi. Yangınlara müdahale ederek yerleşim yerlerine sıçramasını engelleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 21 itfaiye eri aileleriyle birlikte Cuma günü sabah otobüslerle Turgut Mahallesi'ne gelerek 4 apart otele yerleştiler.

Marmarisli otelciler, İtfaiye erleri ve ailelerine tarihi ve kültürel mekanlar gezdirdi. 4 restoranda sabah, öğle ve akşam yemeği yanı sıra mangal partisi düzenlendi. İtfaiye erleri ve aileleri çocuklarıyla birlikte otellerin havuz başlarında ve denizde doyasıya yüzdü, eğlendi. Mahallerini ve ormanlarının yanmasını kurtaran itfaiye erlerinin otellerde misafir edildiğini duyan vatandaşlar da teşekkür etti.

"Görmeden gitmelerine üzüldük "

Turgut Mahallesi'nde ailesine ait marina, restoran ve otel işleten 23 yaşındaki Bahar Aydoğan, "Bu yangın sürecinde gerçekten emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz, Herkes canla başla çalıştı. Bu en son bir sahne vardı o kadar çok kare ve sahne var ki, akılda kalan ve çok etkileyen hepimizi ama onu unutamıyorum. Yangın köye çok yaklaşmıştı artık dedik ki tamam, yani köyümüzün bu noktasının aşağısı artık tamam yandı gidiyor öyle bir noktada öyle bir savaştılar ki. Bitti dedik yani herkesi köy halkı da dahil olmak üzere herkesin modu düşmüştü. Aradan dört beş saat geçti sabah oldu, itfaiyecilerin alevlere nasıl yürüdüklerini gördük hepimiz öyle bir çabalamışlar ki. Sabah olduğunda o evler, hayvanlar kurtulmuştu. Alevler, çığlıklar hiç gözümün önünden gitmiyor. Onlara teşekkür etmek istedik ama başka yangın bölgesine gitmişlerdi. Çok üzüldük göremediğimiz için" dedi.

İyilik bulaşıcıdır

Bahar Aydoğan, "İyilik bulaşıcıdır' sloganımla mahallemizde bulunan 4 otel ve 4 restoran ile görüşerek itfaiye erlerini aileleri ile birlikte misafir edip teşekkür etme fikri oluştu. Yaptığımız görüşmelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden mahallemizde yangınla mücadele eden 21 itfaiye eri ve aileleri olmak üzere 70 kişiyi 3 gün misafir ediyoruz. Mahallemizde söndürme çalışmalarına gelen diğer Aydın ve Manisa itfaiye ekiplerini de aileleriyle ağırlamayı düşünüyoruz" dedi.

Turgut Mahallesi'nde 40 odalı butik otel işleten Adem Evci, "Burada iki gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Burada 15 gün emek verdiler. Biz de elimizden geldiğince onları misafir ediyoruz. İyi olsunlar bir nebze olsun streslerini atsınlar, tek amacımız. Yani onlar bizim için canlarını dişlerine taktılar. Yüzleri gülsün istiyoruz" dedi.

Yanmaktan kurtardıkları bölgeye gelmek onları mutlu etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde İtfaiye eri Hakan Polat, "Biz yangını halk ile birlikte söndürdük, Buranın halkı hem çok güçlü, hem de güzel yürekli. Bize böyle bir hediye verdiler ki guru duyduk " dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Grup Amiri Veli Şimşek, "Marmaris'e yangın dolayısı ile gelmiştik. Bu yerleşim yeri hiç bilmediğimiz bir alan idi ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yangını söndürdük. Onların desteği olmasaydı söndüremezdik. Turgut Mahalle halkı çok sıcak, samimi ve bizleri evimizde gibi hissettirdiler. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Gelen 21 itfaiye eri ve aileleri Marmaris'te denize girdiler, yangından kurtardıkları alanları gördüler ve tekrar işlerinin başlarına dönmek için geldikleri otobüsler ile yola çıktılar.

Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası
Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası

İstanbul, Marmaris, İtfaiye, Muğla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmarisli otelcilerden itfaiyecilere yangın vefası - Son Dakika


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