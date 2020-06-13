İtfaiyeciler, yavru baykuşu elleriyle besliyor - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde görev yapan itfaiyeciler, bir okulun bahçesinde bulunan yavru baykuşu elleriyle besliyor.

Alaplı Özel Eğitim Uygulamalı Okulu'nun bahçesinde öğretmenler tarafından iki gün önce yavru baykuş bulundu. İhbar üzerine okula giden Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yavru baykuşu alarak Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Baykuş, tedavisinin ardından İtfaiye Müdürlüğü'ne getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilene kadar burada bakılacak baykuş, personelin neşe kaynağı oldu.İtfaiye eri Çetin Güner, baykuşun, martıların saldırısında yaralandığını düşündüklerini söyledi. Bir süre daha yavru baykuşu misafir edeceklerini söyleyen Güner, "Tedavisinin ardından ona kutudan güzel bir yuva yaparak, her gün tavuk ve ciğerle ellerimizle beslemeye başladık. Ona çok alıştık. Ama daha fazla burada tutamayız. Zonguldak Milli Parklar yetkilerine haber verdik. Teslim alacaklar. İnternette araştırdığımızda ender görülen bir tür olduğunu öğrendik. Sağlığı çok iyi durumda" dedi.