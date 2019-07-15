İtfaiyeciler yavru köpek için seferber oldu
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İtfaiyeciler yavru köpek için seferber olduMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde annesinin yanından ayrılan yavru köpek 50 metrelik kuyuya düştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:07 Kaynak: İHA
İtfaiyeciler yavru köpek için seferber oldu
MARDİN - Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde annesinin yanından ayrılan yavru köpek 50 metrelik kuyuya düştü. Kuyuya düşen yavru köpek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesinde 50 metre derinliğinde kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri vatandaşların yardımı ile kurtardı. Vatandaşların Kızıltepe itfaiyesine haber vermesi üzerine köpeği kurtarma çalışması başlatan ekipler dakikalarca süren çalışmalarının ardından yavru köpeği kuyudan çıkararak annesine teslim etti.
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