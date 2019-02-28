İtfaiyeciler Yavru Köpek Kurtardıklarını Düşündüler Ama Onlar Birer Köpek Değildi

İtfaiyeciler her gün yardıma muhtaç insanları ve hayvanları kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar.

İtfaiyeciler her gün yardıma muhtaç insanları ve hayvanları kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar. Bu kahramanlar ateşlerle veya patlamalarla savaşarak hayat kurtarırken bazen başlarına oldukça ilginç olaylar da gelmektedir. Tıpkı Koloradolu itfaiyecilerin başına gelen inanılması güç olay gibi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Hesabı Beğenmeyen Şahıslar, Restorana Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir

Av Tüfeğini Denemek İsteyen Kişi, 4 Yaşındaki Kızını Av Tüfeğiyle Vurdu

Yeliz Yeşilmen, "Şeyma Subaşı'nın Kafesini Beğenmedi" Yorumlarına İsyan Etti!