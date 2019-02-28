Son Dakika Haberleri: İtfaiyeciler Yavru Köpek Kurtardıklarını Düşündüler Ama Onlar Birer Köpek Değildi

İtfaiyeciler Yavru Köpek Kurtardıklarını Düşündüler Ama Onlar Birer Köpek Değildi

1 saat önce

İtfaiyeciler her gün yardıma muhtaç insanları ve hayvanları kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar.

İtfaiyeciler her gün yardıma muhtaç insanları ve hayvanları kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar. Bu kahramanlar ateşlerle veya patlamalarla savaşarak hayat kurtarırken bazen başlarına oldukça ilginç olaylar da gelmektedir. Tıpkı Koloradolu itfaiyecilerin başına gelen inanılması güç olay gibi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:04 Kaynak: Youtube

İtfaiye, Yenikadinda Gösterme, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hesabı Beğenmeyen Şahıslar, Restorana Pompalı Tüfekle Ateş Açtı BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir

Av Tüfeğini Denemek İsteyen Kişi, 4 Yaşındaki Kızını Av Tüfeğiyle Vurdu Yeliz Yeşilmen, "Şeyma Subaşı'nın Kafesini Beğenmedi" Yorumlarına İsyan Etti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:53:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiyeciler Yavru Köpek Kurtardıklarını Düşündüler Ama Onlar Birer Köpek Değildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]