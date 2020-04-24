İtfaiyecilerden 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

İtfaiyecilerden 23 Nisan kutlaması

İtfaiyeciler, ateş ile '23 Nisan' yazarak kutlama yaptı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Antakya İstasyonunda görev yapan itfaiyeciler, ateş ile 23 Nisan yazarak, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Hatay'ın Antakya İlçesi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı itfaiyeciler Antakya İstasyonu'nun önünde ateşle 23 Nisan yazdı. Müzik eşliğinde gerçekleşen kutlamaya, çevrede bulunan vatandaşlar ve yoldan geçen görevli araçlar da kornaları ile destek verdiler.

İtfaiyeciler, müzik eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, daha sonra sirenlerini çalarak konvoy yaptılar.