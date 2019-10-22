Son Dakika Haberleri: İtfaiyecilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel İtfaiyecilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

İtfaiyecilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Bitlis Belediyesine bağlı itfaiyeciler, Türk bayrağı açıp asker selam vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler.

İtfaiyecilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Bitlis Belediyesine bağlı itfaiyeciler, Türk bayrağı açıp asker selam vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler.


İtfaiye erleri, itfaiye aracının üstüne çıkarak Türk bayrağı açtılar. Asker selamı vermeyi de unutmayan itfaiyeciler, canlarını hiçe sayan Mehmetçik'e tam destek verdiler.


İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını ifade ederek, "Her alanda gece gündüz demeden evlerimizde rahat uyumamızı sağlayıp sınırlarımızı koruyan ve 'Barış Pınarı Harekatı'nda canlarını hiçe sayarak mücadele eden şanlı ordumuza itfaiye ekibi olarak selam göndermek istedik. Allah ordumuzu muvaffak etsin" diye konuştu. - BİTLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:14 Kaynak: İHA
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