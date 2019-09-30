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İtfaiyecilerden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

37 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

İtfaiyecilerden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.


İtfaiyecilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Çerçioğlu yangınlara müdahalede Türkiye'nin en hızlı ikinci itfaiyesi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni tebrik etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin modern donanım ve eğitimli personeliyle Aydınlıların hizmetinde olduğunu söyleyen Adanır ise, kendilerini her zaman destekledikleri için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, İtfaiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:33 Kaynak: İHA
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