İTFAİYECİLERDEN DUMANDAN ETKİLENEN KUŞA ŞEFKAT ELİ - Son Dakika

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

Kartal'da otomobil dizaynı yapılan atölyede çıkan yangında dumandan etkilenen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Esentepe Mahallesi Gülpınar Sokak'ta bulunan tek katlı otomobil dizaynı yapılan atölyedeki araçlardan birinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler güvercine oksijen maskesiyle müdahale etti. Su da içirilen güvercin kendine gelince doğaya bırakıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tedbir amaçlı bekletilirken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.