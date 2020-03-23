İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı - Son Dakika
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İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, Ereğli Belediyesi itfaiye personeli, çektikleri video ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek 'Evde kal Türkiye' mesajı verdi.

İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, Ereğli Belediyesi itfaiye personeli, çektikleri video ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek 'Evde kal Türkiye' mesajı verdi.Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak amacıyla bir video çekti. İstasyon önünde meşaleler yakan itfaiye erleri, hortumlarla 'Evde kal Türkiyem' yazdı. Siren çalarak sağlık çalışanlarını alkışlayan itfaiye erlerinin o anlar drone ile havadan görüntülendi. Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızı, kamu personelimizi, askerlerimizi büyük özverilerinden dolayı alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz." denildi.


Ereğli Belediyesi, Türkiye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:38 Kaynak: DHA

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