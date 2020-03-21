İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına destek

6 saat önce

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Taşova Belediyesi İtfaiye personeli de siren ve alkışlarla destek verdi.

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Taşova Belediyesi İtfaiye personeli de siren ve alkışlarla destek verdi.

Sağlık personelinin özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiklerini belirten İtfaiye Grup Amiri Osman Duman, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine zor günlerimizde gece gündüz mesaide bulunan sağlık personelimize destek olmak istedik. Buradan da Taşova halkına, 'Evde kal Taşova' diyoruz ve sağlıkçı arkadaşlarımızı alkışlıyoruz." dedi.

Taşova Devlet Hastanesi personeli Talat Kavak ise zor günlerinde kendilerine destek veren Taşova Belediyesi İtfaiye personeline teşekkür etti.

İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına destek

fahrettin koca, İtfaiye, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:30 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı         
18:04
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi         
18:03
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
13:53
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu         
10:26
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi         
09:47
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 06:49:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]