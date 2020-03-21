İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına sirenli destek - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, korona virüs salgınına karşı çalışan sağlık çalışanlarına sirenler ile destek verdi.



Kocaeli'de itfaiyecilerden korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına anlamlı destek geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ilde bulunan tüm müfreze binalarında saat 21.00'de araçlarıyla birlikte düzen aldı. Ekipler, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını söyleyerek, sirenler ve yaptıkları su takı ile desteklerini gösterdi. - KOCAELİ