Son Dakika › Güncel › İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına sirenli destek - Son Dakika
İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına sirenli destek
6 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, korona virüs salgınına karşı çalışan sağlık çalışanlarına sirenler ile destek verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, korona virüs salgınına karşı çalışan sağlık çalışanlarına sirenler ile destek verdi.
Kocaeli'de itfaiyecilerden korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına anlamlı destek geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ilde bulunan tüm müfreze binalarında saat 21.00'de araçlarıyla birlikte düzen aldı. Ekipler, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını söyleyerek, sirenler ve yaptıkları su takı ile desteklerini gösterdi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Halk otobüsüne binerek yolculuk yapan köpek önce korkuttu sonra tebessüm ettirdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak