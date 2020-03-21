Son Dakika › Güncel › İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek - Son Dakika
İtfaiyecilerden sağlıkçılara "alkışlı ve sirenli" destek
24 dakika önce
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında alkış tutarak destek verdi.
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında alkış tutarak destek verdi.
Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için dün başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü.
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de alkışlı desteğe katıldı. İtfaiyeciler, "Sağlıkçı arkadaşlarımızı İtfaiye Müdürlüğü olarak destekliyoruz" anonsundan sonra sirenler eşliğinde alkış yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:25 Kaynak: AA
Son Dakika İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı